Home Alone, Josh Hutcherson ricorda il provino:'La prima volta che provai il rifiuto'

Josh Hutcherson è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Peeta nel franchise Hunger Games al fianco di Jennifer Lawrence ma la sua carriera è iniziata in tenera età, a soli 10 anni in un episodio di E.R. - Medici in prima linea. Intervistato da BuzzFeed, Hutcherson ha raccontato di aver partecipato anche ad una fase di casting di uno dei film della saga Home Alone (Mamma, ho perso l'aereo), franchise inaugurato con successo da Chris Columbus all'inizio degli anni '90.

Zooey Deschanel e Josh Hutcherson in una scena del film Un ponte per Terabithia

"Quando ero abbastanza giovane, c'era uno degli Home Alone. Avevo probabilmente 11 anni, credo, quando ho fatto il provino. La scelta si ridusse a me e l'altro ragazzino. È stata la prima volta che ho assaporato il rifiuto. Quindi fu davvero difficile" ha svelato Hutcherson.

A casa da solo

La saga di Home Alone ha condotto al successo Macaulay Culkin con i primi due film, Mamma, ho perso l'aereo (1990) e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992), seguito dal terzo film, Mamma, ho preso il morbillo (1997), con protagonista Alex D. Linz e nel cast una giovanissima Scarlett Johansson.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Josh Hutcherson è nato nel 1992, quindi è probabile che il casting al quale partecipò fu quello per il quarto film della saga che uscì direttamente in tv, Mamma, ho allagato la casa, con Kevin McCallister interpretato da Mike Weinberg. Nel 2021 uscì il quinto sequel, Mamma, ho visto un fantasma prima del recente reboot del 2021.