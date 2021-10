Malignant, Stephen King loda l'horror di James Wan e il regista risponde

Stephen King ha visto Malignant e lo ha lodato attraverso il suo profilo Twitter. Immediata la risposta di James Wan che, su Instagram, ha condiviso il commento del Re e lo ha ringraziato.

Relativamente a Malignant, Stephen King ha scritto sul suo profilo Twitter: "Ho guardato Malignant su HBO e penso sia brillante!".

Immediata la risposta di James Wan che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso le dichiarazioni del Re e ha dichiarato: "Tutti noi emarginati del genere horror cerchiamo il parere positivo di una sola persona...".

L'ultimo film di James Wan (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Malignant) racconta la storia di una donna che ha strane visioni di morte relative ad alcuni suoi conoscenti. La verità sarà più inquietante di quanto immaginato! Nel corso di un'intervista di qualche mese fa, James Wan ha rivelato di essersi ispirato a Dario Argento e David Cronenberg: "Non so bene come descrivere questo progetto. Diciamo che ho colto l'opportunità per girare un film piccolo e diverso dopo aver girato progetti ad alto budget. Si tratta di una sorta di sbornia e di un frullatore. La storia è originale ma è ispirata ai film di Dario Argento, Mario Bava, David Cronenberg e Brian De Palma. Ma è ispirato anche a tutti quei film horror anni Ottanta che andavano forti sugli scaffali delle videoteche!".