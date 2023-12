Malignant stasera su Rai 4: trama e cast del film horror di James Wan, regista di Saw - L'enigmista

Stasera 13 dicembre in prima serata va in onda Malignant un film horror del 2021 diretto da James Wan, trama e cast della pellicola.

Stasera mercoledì 13 dicembre alle 21:20, in prima serata su Rai 4 va in onda Malignant, un film horror diretto dal regista James Wan, regista malese naturalizzato australiano. La sceneggiatura è stata scritta da Akela Cooper. La colonna sonora è stata composta da Joseph Bishara. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Malignant: Annabelle Wallis in un momento del film

Malignant

Malignant è stato distribuito in Italia il 2 settembre 2021, la sua uscita prevista per il 2020, è stata posticipata per l'emergenza sanitaria.

Il regista del film è James Wan, noto per aver diretto numerosi film horror e aver dato il via a numerose saghe di grande successo, come quelle di Saw, Insidious e The Conjuring.

Il film ha incassato 34 milioni di dollari al botteghino. In Italia, è stato vietato ai minori di 14 anni a causa della presenza di scene di terrore, sangue e violenza

Trama

Madison è fortemente condizionata da alcune terrificanti visioni, nelle quali non può far altro che assistere senza reagire a dei violenti omicidi.

Quando scoprirà che tali efferatezze non sono soltanto frutto della sua mente, ma che si verificano in tutta la loro crudeltà, Madison rimarrà ulteriormente sconvolta. In preda al panico, la donna tenterà di far luce sul mistero e risalire all'autore dei delitti: lei è forse l'unica ad avere la possibilità di risolvere tale diabolica situazione.

Malignant: una scena del film

Alla fine delle sue ricerche, scoprirà che la figura oscura che sta cercando potrebbe essere un tale di nome Gabriel: una persona che lei conosce già, poiché appartiene al suo passato. E quell'uomo è tornato sulle sue tracce.

Interpreti e personaggi

Annabelle Wallis: Madison Mitchell

George Young: Kekoa Shaw

Jacqueline McKenzie: Florence Weaver

Ray Chase: Gabriel (voce)

Maddie Hasson: Sydney Lake

Michole Briana White: Regina Moss

Jake Abel: Derek Mitchell

Malignant: una sequenza del film

Recensione, critica e trailer

Di seguito potete leggere la nostra recensione di Malignant.

Malignant è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 76% sul 100%. Su IMDB ha una media di 6,2/10.