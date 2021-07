Malignant, James Wan svela: "Il mio film è ispirato a Dario Argento e David Cronenberg"

Malignant segnerà il ritorno alla regia di James Wan a tre anni di distanza da Aquaman e a cinque da The Conjuring - Il caso Enfield. Recentemente, il regista si è occupato della produzione di The Conjuring - Per ordine del diavolo e ha ultimato la lavorazione del suo nuovo progetto, ispirato ai classici di Dario Argento, Mario Bava e David Cronenberg.

A proposito di Malignant, James Wan è intervenuto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Il regista ha dichiarato: "Non so bene come descrivere questo progetto. Diciamo che ho colto l'opportunità per girare un film piccolo e diverso dopo aver girato progetti ad alto budget. Si tratta di una sorta di sbornia e di un frullatore. La storia è originale ma è ispirata ai film di Dario Argento, Mario Bava, David Cronenberg e Brian De Palma. Ma è ispirato anche a tutti quei film horror anni Ottanta che andavano forti sugli scaffali delle videoteche!".

Malignant racconterà la storia di una donna, Madison, paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà. Proprio ieri, Warner Bros ha diffuso il primo trailer e il poster di Malignant.

Il progetto è interpretato da Annabelle Wallis (Annabelle, La Mummia), Maddie Hasson (Impulse di YouTube Originals, Mr. Mercedes per la TV), George Young (Containment per la TV), Michole Briana White (Black Mafia Family, Amiche per la morte), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Reckoning per la TV), Jake Abel (Supernatural per la TV, i film di Percy Jackson), e Ingrid Bisu.

L'ultimo film di James Wan sarà distribuito al cinema e su HBO Max a partire dal prossimo 10 settembre ma arriverà in Italia il prossimo 2 settembre.