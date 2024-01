Madame Web: Dakota Johnson e Sydney Sweeney protagoniste del nuovo video promozionale del film

È stato diffuso un nuovo video promozionale di Madame Web, il prossimo cinecomic con Dakota Johnson e Sydney Sweeney basato sul personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr.

La clip contiene dei frammenti del film insieme ad alcuni messaggi di Capodanno da parte delle quattro protagoniste principali: Johnson, Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced.

Di seguito potete guardare il nuovo video promozionale di Madame Web:

Madame Web

Madame Web racconta la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche della Marvel. Il thriller ricco di suspense vede Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di Manhattan che potrebbe avere capacità di chiaroveggenza. Costretta ad affrontare le rivelazioni sul suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il film è diretto da S.J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson. I membri principali del cast includono oltre Dakota Johnson, Sydney Sweeney nel ruolo di Julia Carpenter, Celeste O'Connor in quello di Mattie Franklin, Isabela Merced in quello di Anya Corazón, Emma Roberts in quello di Mary Parker (madre di Peter), Adam Scott in quello di Ben Parker e Tahar Rahim in quello del villain Ezekiel Sims (il cui creatore del personaggio dei fumetti ha espresso perplessità riguardo al primo trailer del film). Madame Web arriverà nelle sale il 14 febbraio 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.