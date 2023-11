Madame Web: una battuta del trailer è già diventata un meme

Il primo trailer di Madame Web ha fatto il suo debutto mercoledì, mostrando un nuovo aspetto dell'universo di Spider-Man della Sony. Tuttavia, come era accaduto per Morbius, l'esercito dei meme si è già attivato, attingendo proprio a una battuta del teaser.

A circa metà del trailer di Madame Web, Cassandra Webb (Dakota Johnson) scopre il ruolo di Sims in ciò che sta accadendo a lei e a Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O'Connor), e rivela di averlo conosciuto in un contesto insolito.

"Era in Amazzonia con mia madre quando lei stava facendo ricerche sui ragni, poco prima di morire", rivela Cassandra. La battuta - anche per il modo in cui la Johnson finisce per pronunciarla - è diventata oggetto di parodia e meme su Internet. Da quando il trailer ha fatto il suo debutto, la battuta è stata mescolata con altri elementi della cultura pop o addirittura con altri meme popolari.

Di cosa parla e chi è Madame Web?

Madame Web seguirà la storia delle origini del personaggio principale (interpretato da Dakota Johnson), una chiaroveggente le cui capacità psichiche le permettono di vedere all'interno del mondo dei ragni. Il film sarà diretto da S.J. Clarkson, già regista di Jessica Jones, e sarà interpretato anche da Emma Roberts, Zosia Mamet, Mike Epps e Adam Scott.

Madame Web, i fan criticano la scelta di Dakota Johnson: "Hanno cancellato la disabilità del personaggio"

"È davvero la storia di Madame Web", ha dichiarato il produttore Lorenzo di Bonaventura. "Quindi, a questo proposito, se siete fan di Spider-Man, amerete il personaggio perché lo conoscete dai fumetti. Qui la incontrerete prima che diventi la persona che conoscete nei fumetti e capirete come diventa quella persona. Credo che questo sarà un terreno davvero nuovo per i fan".