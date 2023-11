Madame Web, l'autore del villain dei fumetti Ezekiel Sims 'confuso' dal trailer

L'autore di fumetti di Spider-Man che ha creato il cattivo di Madame Web è confuso dal trailer quanto il pubblico. J. Michael Straczynski, ideatore dell'antagonista Ezekiel Sims, ha condiviso i suoi pensieri sul trailer Sony/Marvel diffuso pochi giorni fa.

"Ebbene, questo è appena successo", ha twittato Straczynski, condividendo un articolo intitolato "Il primo trailer di Madame Web presenta Spider-Woman, focus sul villain". "È sicuramente il personaggio che ho creato per Spidey, ma sembra che lo abbiano mescolato con Morlun. (Non chiedete dettagli perché è la prima volta che ne sento parlare, quindi la mia ipotesi è altrettanto valida come le vostre)"

Straczynski ha scritto The Amazing Spider-Man per la Marvel Comics tra il 2001 e il 2007. Ezekiel Sims è apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man Vol. 2 #30, che è stato pubblicato nel 2001. Morlun, a cui fa riferimento anche nel suo tweet, è un altro cattivo di Spidey di sua creazione e ha la capacità di prosciugare la forza vitale da altri esseri attraverso il contatto fisico.

Madame Web: una battuta del trailer è già diventata un meme

Primi dettagli sul villain

In Madame Web, Ezekiel Sims è interpretato da Tahar Rahim. Nei fumetti, è un ricco uomo d'affari che ha acquisito poteri simili a quelli di Spider-Man. A giudicare dal trailer del film, sembra che la sua controparte sullo schermo sia anche in grado di prevedere il futuro.

Il film vede protagonista Dakota Johnson nei panni del personaggio chiaroveggente titolare che, di giorno, è Cassie Webb, un paramedico. A lei si uniscono Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabel Merced nei panni di Julia Carpenter, Mattie Franklin e Anya Corazon.

Madame Web arriverà nei cinema nei primi mesi del 2024.

Madame Web arriva sul grande schermo il 14 febbraio 2024.