Madame Web, Dakota Johnson: 'La sceneggiatura è stata cambiata drasticamente dopo il mio ingaggio'

Come andrà Madame Web al botteghino? Il cinecomic che va ad ampliare la saga dello Spider-Man Extended Universe di Sony arriverà oggi nei cinema italiani, ma le prime reazioni della critica dopo la premiere californiana non sono incoraggianti. Nel frattempo, l'interprete di Cassandra Webb, Dakota Johnson, ha rivelato che dopo il suo ingaggio sono state apportate modifiche significative allo script del cinecomic.

Madame Web: Dakota Johnson in un primo piano

"Ci sono stati cambiamenti drastici" ha confessato. "Non posso nemmeno dirvi quali siano."

La sceneggiatura di Madame Web, in origine, era firmata dagli autori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless. Tuttavia, quando è stato diffuso il trailer, sono stati accreditati sia la regista SJ Clarkson che Claire Parker. Qualcosa è successo dietro le quinte, ma pubblicamente nessuna spiegazione è stata data per questi cambiamenti.

Madame Web: Sydney Sweeney tra Britney Spears e sensi di ragno

Cosa funziona e cosa no

Madame Web: Dakota Johnson in una scena

La nostra recensione di Madame Web affronta le caratteristiche del cinecomic incentrato sulla nuova villain dei fumetti di Spider-Man. Dakota Johnson ha commentato le difficoltà nell'affrontare la sfida di interpretare un personaggio dotato di abilità di chiaroveggenza uniche. "Abbiamo girato ogni scena in vari modi, ci sono solo piccole differenze tra ogni versione della stessa scena, è stato un lavoro molto complesso" ha spiegato. "Erano come pezzi di un puzzle, dovevamo prestare davvero attenzione a quale fosse il momento in cui ci trovavamo e da quale angolazione venisse rappresentato per rispettare la la continuità."