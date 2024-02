Madame Web: Sydney Sweeney tra Britney Spears e sensi di ragno

Cassandra Web, un nome che è tutto un programma, lavora come paramedico a New York, ma acquista il potere della chiaroveggenza. Nelle sue visioni ha ben chiare davanti a se tre ragazze, destinate a diventare supereroine con poteri simili a quelli di Spider-Man. Cassi non è la sola a vedere il loro futuro: anche Ezekiel Sims ne è a conoscenza. Soltanto che lui ha uno scopo ben preciso: eliminarle. Le ragazze potrebbero infatti mettere in pericolo la sua vita e quindi decide di eliminarle prematuramente, per non correre rischi. È qui che entra in gioco il personaggio di Dakota Johnson: la sua missione è salvarle. Madame Web, in sala dal 14 febbraio, introduce al cinema il personaggio dei fumetti Marvel.

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Diretto da S.J. Clarkson, nel ruolo del villain c'è l'attore francese Tahar Rahim, mentre le tre ragazze, Julia Carpenter, Martha "Mattie" Franklin e Anya Corazon, destinate a diventare Spider-Woman e Araña, sono interpretate rispettivamente da Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced. La cosa interessante dei loro personaggi è che vediamo delle eroine in potenza: prima facciamo la conoscenza di tre ragazze. Abbastanza scatenate.

Nel film le tre hanno un momento interessante segnato dalla canzone Toxic di Britney Spears: nella nostra intervista abbiamo chiesto alle attrici a che cosa penseranno adesso ogni volta che sentiranno questa canzone. Sweeney non ha dubbi: "Penserò a queste due e ai momenti divertenti che abbiamo vissuto insieme sul set del diner!"

Madame Web: intervista a Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor

Il personaggio di Ezekiel vuole impedire a tre giovani donne di raggiungere il loro vero potenziale: praticamente una personificazione del patriarcato. Per Isabela Merced questo succede ancora ogni giorno: "Basta guardare i social ogni giorno!" e Celeste O'Connor continua: "Raggiungere il proprio potenziale è importantissimo: non importa quello che dicono le altre persone attorno a te, devi seguire ciò che desideri profondamente. Devi poter scegliere cosa essere e poter fare della tua vita."

Come nel finale della serie Buffy l'ammazzavampiri, in cui la protagonista libera tutte le potenziali cacciatrici e divide con loro il suo potere, anche Madame Web in un certo senso fa una cosa simile. Sostenersi tra donne per Sydney Sweeney è fondamentale: "Dare una spinta alle altre è cruciale: in questo modo ci si potenzia a vicenda. È così che si raggiunge il proprio potenziale, anzi, si può essere la versione migliore di se stesse."

E per quanto riguarda i sensi di ragno? Sweeney ce l'ha quando deve scegliere una sceneggiatura? L'attrice: "Quando leggi una sceneggiatura lo sai: che sia un personaggio o la scrittura, la storia che ti parla o i registi coinvolti, c'è sempre qualcosa che attiva qualcosa dentro di te. Se rappresenta una sfida, mi fa paura, o è una cosa molto diversa da tutto ciò che ho fatto prima, allora sento che è quello che dovrei fare come prossimo progetto."

Madame Web: intervista alla regista S.J. Clarkson

S.J. Clarkson ha avuto una sfida difficile tra le mani: fare un cinecomic con praticamente nessun supereroe vero, ma potenziale. Ci spiega come è stato: "Tutti i personaggi lo sono a modo loro. Le ragazze sono le supereroine del futuro. La scoperta interessante che ho fatto è che non devi avere la super forza per possedere un potere. E questo secondo me è un punto di vista originale."

I personaggi di Ezekiel e Cassandra hanno lo stesso potere, ma fanno scelte molto differenti. La regista dice: "Lui vede la sua morte e decide di uccidere, lei invece vedendo il futuro decide di salvare. Sono due lati della stessa moneta. Più un villain è complesso più il personaggio è grande. Lui poi si è procurato i poteri rubandoli. Anche se è come se fosse stato maledetto, perché ha visto la sua morte. Rivedere la propria morte ogni notte lo devasta psicologicamente e tira fuori il suo lato distruttivo."