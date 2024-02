Madame Web, le prime reazioni dopo la premiere: 'Morbius era meglio'

Non tutti gli spettatori sono entusiasti dopo la premiere di Madame Web di ieri e le prime reazioni che hanno invaso i social media non lasciano ben sperare in vista dell'uscita di domani 14 febbraio.

Le preoccupazioni di Dakota Johnson sulla qualità di Madame Web sarebbero fondate. Le prime reazioni dopo la premiere di Los Angeles che si è tenuta poche ore fa boccerebbero il film preferendogli addirittura il vituperato predecessore Morbius.

Il cinecomic con protagonista Dakota Johnson nei panni di una donna che sviluppa eccezionali capacità psichiche vede nel cast anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Interpreti di tutto rispetto per il film diretto da S.J. Clarkson che va ad ampliare la saga cinematografica Sony dedicata ai villain di Spider-Man dopo Venom e Morbius, ma che sembra non aver trovato - almeno per il momento - il favore del pubblico.

Madame Web arriverà nei cinema italiani domani 14 febbraio. Ecco come hanno reagito critica e pubblico californiani presenti alla premiere.

Le prime reazioni

Matt Ramos è categorico nello scrivere che "Morbius è meglio".

Per Chris Parker "#MadameWeb è un pasticcio imbarazzante. Stelle di talento sprecate probabilmente nel peggior cinecomic che abbia mai visto. Pieno di dialoghi atroci, montaggio imbarazzante e struttura complessivamente ridicola. Me ne sono rimasto seduto lì sconcertato che qualcuno abbia approvato tutto questo. I meme lo riscatteranno".

Per fortuna c'è anche chi, come lo sceneggiatore James Preston Poole, ha apprezzato il film e scrive: "#MadameWeb è ok. Non c'è davvero molto da dire qui. Le protagoniste sono affascinanti. Dakota Johnson è ammaliante. Le vibrazioni 'slasher alla FINAL DESTINATION che incontra il cinecomic ci sono tutte. Non è un disastro".

Ecco altre reazioni.