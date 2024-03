Sydney Sweeney spiega il lato positivo di Madame Web: 'Mi ha permesso di collaborare con Sony'

Sydney Sweeney ha parlato nuovamente di Madame Web spiegando quanto sia stato importante per la sua carriera.

Il film, nonostante il flop ai box office, è stato infatti prodotto dalla Sony, con cui ha avuto occasione di collaborare successivamente ad altri progetti.

Un lato positivo del flop

Madame Web: Sydney Sweeney in una scena del film

Durante un'intervista rilasciata a GQ, Sydney Sweeney ha dichiarato: "Per me, quel film è stato un tassello importante, è quello che mi ha permesso di costruire un rapporto con la Sony. Senza realizzare Madame Web non avrei avuto un rapporto con chi prende delle decisioni in quello studio".

L'attrice ha aggiunto: "Faccio tutto nella mia carriera non solo per quella storia, ma si tratta anche di decisioni strategiche legate al business. Grazie al fatto di aver girato quel film, sono stata in grado di vendere Tutti tranne te. Ho potuto ottenere la possibilità di realizzare Barbarella".

Un'esperienza diversa

Sydney ha spiegato: "Il film è un progetto così grande con così tante persone coinvolte. Sono stata semplicemente assunta come attrice e sono stata felice di portare in vita un personaggio che entusiasma i miei cuginetti. Non posso controllare il risultato di un film come quello, specialmente quando non sono una produttrice. Accetti qualsiasi cosa accada e segui quanto accade".

Sweeney ha sottolineato che sapeva che qualcosa non andava durante le riprese, ma ha ribadito: "C'è decisamente una formula diversa quando giri un film come quello, ed è qualcosa di davvero diverso rispetto a ciò a cui sono abituata".