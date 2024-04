Madame Web: aperti i preorder della versione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del film su Amazon

Nell'eventualità in cui non aveste avuto modo di vedere Madame Web quando al cinema, ci pensa Amazon, dando la possibilità agli appassionati di preordinare il film diretto da S. J. Clarkson, in versione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd). Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, questa edizione del lungometraggio è preordinabile a 32,99€, prima della sua uscita il 22 maggio 2024. Il tutto con "prenotazione al prezzo minimo garantito". Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche informazione in più sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il preorder della 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) di Madame Web

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", vengono riportate le specifiche tecniche di questa edizione di Madame Web. Le codifiche video sono le seguenti: 4K Ultra HD: 2160p Ultra High Definition /2.39:1, Blu-Ray 1080p High Definition /2.39:1, con anche contenuti speciali imperdibili (Gag reel, Blooper, L'oracolo della pagine, Combattenti come un ragno, Scene eliminate / Include anche: Visione dal futuro, Il cast di Madame Web).

Sydney Sweeney spiega il lato positivo di Madame Web: "Mi ha permesso di collaborare con Sony"

Che cosa s'intende con "al prezzo minimo garantito"? In merito a ciò su Amazon viene spiegato che: "Il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l'articolo è prenotabile e il momento in cui l'articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente. Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo è messo in commercio (quando l'articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l'articolo non ha una data di uscita prevista). Durante il processo d'acquisto, sul riepilogo del tuo ordine apparirà un messaggio relativo alla Prenotazione al prezzo minimo garantito. Se ordini con 1-Click la Prenotazione al prezzo minimo garantito sarà automaticamente applicata. Il riepilogo ordine, nella sezione I miei Ordini, mostrerà il prezzo più basso applicabile, entro 48 ore dall'eventuale cambiamento di prezzo.Ti ricordiamo in ogni caso che il prezzo dell'articolo verrà addebitato sul metodo di pagamento associato al tuo account solo quando sarà spedito o consegnato elettronicamente".