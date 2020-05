Mad Max: Fury Road, Charlize Theron: “Il mio look iniziale mi preoccupava”

Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult con Charlize Theron in una scena

Charlize Theron ha svelato un dettaglio curioso sull'evoluzione visiva del suo personaggio in Mad Max: Fury Road. L'attrice premio Oscar, intervistata dal New York Times in occasione del quinto anniversario del film di George Miller, ha raccontato che inizialmente il look di Furiosa era molto diverso da quello che abbiamo visto sullo schermo: "All'inizio Furiosa era un personaggio molto etereo, con capelli lunghi e arte africana fatta col fango sul volto. Jenny Beavan non era ancora la costumista a quel punto, e il costume era un po' più alla Barbarella. Ero preoccupata per questo."

Una volta avvenuto il passaggio di consegne nel reparto dei costumi, l'attrice e la Beavan, che ha poi vinto un Oscar per le sue creazioni, si sono messe d'accordo sulla componente visiva, ed è stato fondamentale il rapporto di fiducia tra la Theron e Miller, come ha ricordato la diva di origine sudafricana: "George Miller è stato incredibile, anche solo per il fatto di ascoltarmi fino in fondo. Gli telefonai per dirgli che con quei capelli Furiosa non sarebbe stata in grado di muoversi nella stanza meccanica. Gli dissi che bisognava rasarmi la testa e darle un look più androgino, più terra terra. Si fidava di me, è commovente."

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron in una rocambolesca scena del film

Mad Max: Fury Road è uscito nelle sale nel maggio del 2015, con tanto di proiezione speciale fuori concorso al Festival di Cannes, e ha successivamente ricevuto dieci nomination all'Oscar, vincendone sei, per il montaggio, i costumi, il missaggio e montaggio sonoro, il trucco e la scenografia. Il regista George Miller ha in mente dei sequel, la cui lavorazione è stata inizialmente ostacolata da un disguido legale tra lui e la Warner Bros. legato ai compensi per il film, che a questo punto però sarebbe appianato. Il regista ha infatti affermato che si farà uno spin-off prequel incentrato sulla gioventù di Furiosa, ma con un'altra attrice al posto di Charlize Theron, poiché il cineasta ritiene che il ringiovanimenti digitale, usato in film come The Irishman e Captain Marvel, non sia ancora del tutto efficace.