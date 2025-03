Michael Fassbender ricorda la pessima audizione in Mad Max: Fury Road: "Da vergognarsi"

Michael Fassbender ha recentemente ricordato il suo "straziante" provino per Mad Max: Fury Road, all'epoca in cui il ruolo principale doveva essere assegnato dopo gli anni di Mel Gibson.

L'attore è stato interrogato sulla sua esperienza nel provino per il ruolo di protagonista nell'epopea distopica del 2015 del regista George Miller durante un recente episodio del podcast Happy Sad Confused: "Oh mio Dio, è stato uno dei peggiori provini che abbia mai fatto. Per fortuna non ho dovuto fare un provino da un po' di tempo", ha dichiarato Fassbender. "Oh mio Dio, è stato terribile".

L'attore ha raccontato la sua straziante storia spiegando al conduttore Josh Horowitz di essere assolutamente pessimo in materia di indicazioni stradali. "Stavo andando alla Warner Bros. nella Valley - non è complicato - e avevo quelle stampe sul sedile accanto a me in macchina, 'prendi a sinistra qui', e mi sono perso", ha ammesso. "Alla fine sono arrivato all'audizione con quasi un'ora di ritardo".

Un'audizione disastrosa: "Tom Hardy ha avuto la parte meritatamente"

Di conseguenza, Fassbender ha detto che "non era nello stato d'animo giusto" per il ruolo e che la situazione è peggiorata quando è stato presentato all'acting coach di Miller.

"Sono arrivato e ho detto: 'Mi dispiace tanto', e poi George Miller aveva questo coach di recitazione... ed è stato così straziante", ha confessato. "Ho avuto una formazione classica, quindi ho il mio processo che prevede, ovviamente, un obiettivo per il personaggio e le attività che devo svolgere per raggiungerlo. Quindi mi sono sentito come se stessi insegnando alla nonna come succhiare le uova: quel tizio mi ha davvero dato sui nervi".

E da lì in poi la situazione è andata sempre più peggiorando. "Mi diceva: 'Voglio che tu dica questa frase: esci dalla stanza, ma voglio che tu la renda fisica Michael'". In breve: fu un disastro. "Era così... non vedevo l'ora di uscire da lì. E, ovviamente, non ho avuto la parte", ha detto. "Ovviamente, sapete, Tom Hardy ha avuto la parte, e meritatamente".