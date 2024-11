Mad Max Anthology, il cofanetto coi film in 4K Ultra HD + Blu-Ray in sconto Amazon per Black Friday

In occasione del Black Friday 2024, è possibile trovare su Amazon il cofanetto Mad Max Anthology, coi film fino a Mad Max: Fury Road in 4K Ultra HD + Blu-Ray, in offerta (il film di Furiosa non è incluso).

Su Amazon, in occasione del Black Friday 2024, è possibile trovare il cofanetto Mad Max Anthology (4K Ultra HD + Blu-Ray) in sconto. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 34,69€, con uno sconto del 21% sul prezzo più basso recente indicato (43,92€) e del 22% sul prezzo mediano indicato (44,59€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto cinematografico in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il cofanetto di Mad Max in questione è venduto e spedito da Amazon.

Il culto della velocità e del caos: Mad Max Anthology

Il cofanetto Mad Max Anthology (4K Ultra HD + Blu-Ray) è un tesoro per gli appassionati del cinema d'azione e per chiunque voglia immergersi in una saga che ha ridefinito il concetto di distopia sul grande schermo e oltre. Questa collezione raccoglie i quattro capitoli della serie, da Interceptor all'acclamato Mad Max: Fury Road, ciascuno rimasterizzato in 4K per una qualità visiva straordinaria (essendo uscito prima del 2024 non include il capitolo di Furiosa).

Furiosa: A Mad Max Saga, il blu-ray è l'occasione per rituffarsi nel mondo di George Miller

Questa raccolta è un invito a riscoprire l'evoluzione di una leggenda cinematografica che ha plasmato l'immaginario post-apocalittico per generazioni. Con dettagli restaurati, una resa sonora immersiva e materiale bonus esclusivo, Mad Max Anthology si impone come la celebrazione definitiva di una saga inarrestabile.