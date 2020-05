Mad Max: George Miller conferma che lo spinoff dedicato a Furiosa verrà realizzato senza Charlize Theron

Mad Max: Fury Road avrà il già annunciato spinoff dedicato a Furiosa e a confermarlo è stato il regista George Miller, rivelando qualche nuovo dettaglio del progetto che non avrà come protagonista Charlize Theron.

Il regista ha accennato al prossimo film in occasione di un'intervista rilasciata a The New York Times in cui ha parlato dei progetti legati alla saga.

Il filmmaker ha infatti confermato che il progetto avrà al centro Furiosa, ruolo che non sarà ripreso da Charlize Theron. George Miller ha sottolineato che il film è stato ideato come un prequel che racconterà la storia del personaggio che verrà interpretato da un'attrice di circa 20 anni. Il regista ha inoltre ammesso che inizialmente aveva valutato la possibilità di "ringiovanire" la star di Mad Max: Fury Road, decidendo successivamente di cercare un'altra interprete.

Miller ha inoltre spiegato che il suo progetto è di iniziare le riprese dello spinoff dopo aver completato il lavoro su Three Thousand Years of Longing, con star Tilda Swinton e Idris Elba, la cui realizzazione è stata ritardata a causa del Coronavirus. George ha sottolineato: "Quando lo finiremo, e spero che tutto si risolva con la pandemia, vedremo cosa ci permetterà di fare il mondo con il film su Furiosa".

Al film lavorerà il team che ha portato sul grande schermo Fury Road, tra cui il production designer Colin Gibson, progettando di portare sul grande schermo veicoli ancora più folli e scene d'azioni ancora più spettacolari.