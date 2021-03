L'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: il prezzo e le sorprese che contiene (VIDEO)

Chiara Ferragni ha firmato un uovo di Pasqua che in questo momento è il più venduto nei supermercati italiani ad un prezzo tra i 6 euro e i 21 euro (a seconda del peso delle versioni distribuite, in questa news ne parliamo dettagliatamente) e le tre sorprese che contiene: un pettinino, tatuaggi temporanei e adesivi. Il ricavato andrà in beneficenza ad un'associazione scelta dall'influencer.

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria, venerdì l'influencer e la neonata sono tornati a casa e i suoi fan si sono precipitati nei supermercati per comprare l'uovo firmato da Chiara.

L'involucro scelto dalla Ferragni è rosa confetto, un omaggio alla nuova arrivata nella casa Lucia/Ferragni. Sulla confezione spicca l'inconfondibile marchio dell'influencer: l'occhio azzurro con le lunghe ciglia nere. L'uovo, realizzato in collaborazione con Dolci Preziosi, è disponibile in tre versioni, la versione da 280 grammi, quella da 150 grammi e gli ovetti da 38 grammi, tutte di cioccolato al latte finissimo con grande disappunto per gli amanti del cioccolato fondente.

Passiamo alle sorprese, la parte più importante per le bambine che aprono l'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni. L'influencer ha inserito 3 sorprese, tutte legate alla sua immagine e destinate al mondo femminile, come del resto suggerisce il colore rosa della confezione: un pettinino sagomato a forma di occhio della Ferragni, tatuaggi temporanei trasferibili con il logo dell'occhio e sticker adesivi con la versione cartoon di Chiara Ferragni.

Veniamo ora al prezzo: potete acquistare l'uovo di Chiara Ferragni sia nei supermercati sotto casa che online, ad esempio potete trovarlo su Amazon e E-bay. Il prezzo varia: l'uovo da 280 grammi costa tra i 12 euro e i 21 euro, a seconda dei rivenditori. Anche la versione da 150 grammi ha un prezzo che varia dai 6 euro ai 10 euro (considerate che molti store on line hanno spese di spedizioni che incidono molto sulla spesa).

Gli incassi dalla vendita delle uova di cioccolato firmate Chiara Ferragni saranno devoluti alla Onlus I bambini delle Fate, un'associazione che, come si legge sul portale "dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi d'inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità". L'associazione è stata fondata da Franco Antonello, padre di Andrea, la loro storia, raccontata nel libro Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, ha ispirato il film Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores.