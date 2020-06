Chiara Ferragni - Unposted ai Nastri d'Argento 2020: il documentario è tra i finalisti

Chiara Ferragni - Unposted è tra i 74 documentari finalisti ai Nastri d'Argento 2020. L'annuncio ufficiale da parte del SNGCI è stato seguito da un altro annuncio con tono trionfante: quello di Chiara Ferragni che, insieme al piccolo Leone, ha dato la notizia ai suoi 20 milioni di follower.

Selezionato insieme ad altri 74 documentari, e rientrato nella sezione "Cinema del reale" (le altre sono"Cinema, Spettacolo e Cultura", "Docufiction" e "Film ed eventi d'arte") in compagnia di altri 25 titoli (tra cui Bellissime, della stessa regista Elisa Amoruso), Chiara Ferragni - Unposted corona così un percorso che ha dello stupefacente. Presentato durante la Mostra del cinema di Venezia del 2019, il documentario è arrivato in sala a settembre per soli 3 giorni ma tanto è bastato per eleggerlo il film evento più visto di sempre in Italia. D'altronde le cifre non mentono: 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale, oltre 160 mila spettatori in tre giorni, una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 dell'ultimo, il che significa in sostanza che il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso.

In streaming il docu-film su Chiara Ferragni è stato distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video - sul cui catalogo è ancora presente -, mentre, per il passaggio sulla TV in chiaro, è atteso su uno dei canali RAI essendo Rai Fiction tra i produttori.