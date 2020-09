Chiara Ferragni: premiata con un Leone d'Oro a Venezia per il suo impegno per l'Italia

Anche Chiara Ferragni porta a casa un Leone d'Oro assegnatole a Venezia, ma non per qualche interpretazione cinematografica, bensì per il suo impegno civico.

L'influencer ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco della città, Luigi Brugnaro, proprio "Per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza". In realtà, Chiara Ferragni avrebbe dovuto ritirare il Leone d'Oro il 25 aprile scorso, ma a causa dell'emergenza sanitaria, l'evento solenne con il quale sarebbe dovuta avvenire la consegna è stato annullato. Ma nel frattempo, l'influencer ha colmato l'attesa, impegnandosi ulteriormente in viaggi e tour per sostenere i tesori italiani e la diffusione della loro sponsorizzazione.

Per questo la Ferragni è stata in Puglia, in Sardegna e agli Uffizi di Firenze, promettendo che "Questo è solo l'inizio".

Pochi giorni fa ha potuto ritirare il premio e portare i suoi follower in lungo e largo per la laguna, alla scoperta delle bellezze veneziane, dopo che il Sindaco della Serenissima ha spiegato le motivazioni della consegna del premio: "Il Leone d'Oro le è stato conferito perché, nei giorni bui della pandemia, l'influencer ha utilizzato il suo seguito per sponsorizzare i tesori italiana, una cultura spesso dimenticata in nome dell'esterofilia."

"Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell'Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati." - commenta la Ferragni sul suo post - "Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D'Oro."