L'Uomo Invisibile: Elisabeth Moss parla della possibilità di un sequel

La star de L'Uomo Invisibile, Elisabeth Moss, ha parlato della possibilità di un sequel dell'horror di successo che l'attrice vorrebbe realizzare per far contenti i fan.

L'Uomo Invisibile era uno dei film horror più attesi di questo 2020, ma in Italia è arrivato solo in streaming a noleggio a causa dell'emergenza sanitaria. La protagonista Elisabeth Moss ha però aperto alla possibilità di un sequel della pellicola.

L'uomo invisibile: un'immagine di Elisabeth Moss

In una nuova intervista con Bloody Disgusting, l'attrice protagonista del film Blumhouse ha parlato della possibilità di un sequel del progetto diretto da Leigh Whannell, che ha riscontrato un grande consenso sia di critica che di pubblico. Elisabeth Moss ha infatti dichiarato: "Se le persone vogliono vederlo questo è un elemento importante di cui abbiamo bisogno per farlo. Quindi diffondi la notizia che TU vuoi che si faccia e io ti aiuterò!"

Dalle sue parole, sembra che la star sia convinta a partecipare a un eventuale sequel e sarebbe interessante vedere cosa potrebbero realizzare insieme lei e il regista Leigh Whannell con un sequel, visto che il primo film si è chiuso con un finale non proprio aperto.

All'inizio di quest'anno, il produttore Jason Blum aveva già parlato con Digital Spy della possibilità di un secondo film de L'uomo invisibile, spiegando che non c'erano ancora piani per un sequel ma anche lui era intenzionato a poterlo realizzare: "Non ci sono piani per fare un sequel, ma mi piacerebbe e certamente proverò. Ma finora non ci sono progetti per realizzarlo."

L'Uomo Invisibile nasce come rilettura in chiave moderna di un grande classico dell'horror datato 1897, preso in carico da Blumhouse per rimettere in piedi quel Dark Universe di Universal accantonato dopo il flop de La Mummia con Tom Cruise del 2016. Nel cast troviamo Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Benedict Hardie, Sam Smith, Amali Golden.