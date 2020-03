Elisabeth Moss e Tom Cruise: l'attrice risponde ai rumors sulla loro storia

L'attrice Elisabeth Moss e il collega Tom Cruise, entrambi membri di Scientology, sono stati per anni al centro di rumors riguardo una loro presunta relazione. Le voci secondo le quali i due sarebbero una coppia hanno recentemente subito un'impennata a seguito di un articolo del tabloid OK Magazine, corredato di foto in cui l'attore appare in atteggiamenti intimi con una non ben identificata donna bionda.

L'attrice ha quindi chiarito la sua posizione durate una sua recente apparizione nello show Watch What Happens Live with Andy Cohen: quando le è stato chiesto come avesse reagito alla storia del suo legame con Tom Cruise, non ha potuto trattenere le risate: "In realtà ero molto confusa, soprattutto a causa della quantità di messaggi che ho iniziato a ricevere dai miei amici, che erano del tipo: 'non lo sapevo, perché non me lo hai mai detto?' Ovviamente la maggior parte di loro sapeva benissimo che non era vero, quindi ci hanno scherzato sopra".

La star di The Handmaid's Tale ha poi dichiarato di aver dato un'occhiata alla foto in questione, capendo subito che non era lei la donna bionda in compagnia di Cruise: "Ho visto l'immagine sulla copertina di una rivista di gossip, e la prima cosa che ho pensato è stata: non ho mai avuto quel taglio di capelli. Era evidente che non fossi io".

Elisabeth Moss, che è da lungo tempo membro della controversa organizzazione Scientology, si è sempre mostrata molto riservata riguardo la sua fede, ma ha risposto alle domande sull'importanza del suo credo in relazione alla religione oppressiva e coercitiva rappresentata nello show di cui è protagonista, The Handmaid's Tale: "Posso solo parlare della mia personale esperienza e dei valori in cui credo" ha dichiarato al Daily Beast. "Sono una femminista militante e sostengo la causa LGBTQ. Credo nella libertà di parola e di stampa, e credo che ogni persona abbia il diritto a esprimere la propria opinione, nessuno escluso; questo per me è di estrema importanza. Allo stesso tempo spero e mi auguro che ognuno educhi se stesso a coltivare una propria opinione, così come faccio io".

Sul fronte vita privata, invece, l'attrice conferma la presenza di "qualcuno di speciale" accanto a lei in questo momento, senza però rilasciare alcun nome.