L'Uomo Invisibile, su Prime Video in streaming da oggi

Elisabeth Moss è la protagonista di L'Uomo Invisibile, il thriller horror della Blumhouse, in arrivo in streaming su Amazon Prime Video da oggi 22 novembre 2021!

Il film diretto da Leigh Whannell, ispirato sia all'opera di H. G. Wells, che all'omonimo film del 1933, vede come protagonista la Elisabeth Moss di The Haindmade's Tale, che interpreta Cecilia, una ragazza minacciata dal personaggio di Adrian (Oliver Jackson-Cohen), il suo ex-fidanzato con dei trascorsi violenti. Dopo il suicidio dell'uomo, Cecilia è convinta di una cosa: l'uomo è diventato invisibile e la inizia a tormentare in ogni modo possibile, così tanto da farla sembrare pazza agli occhi di tutti. Sarà tutto nella testa di Cecilia o l'uomo è effettivamente riuscito nell'impossibile?

L'uomo invisibile: Elisabeth Moss in un'immagine del film

Per la regia de L'uomo invisibile si è scelto Leigh Whannell, già sceneggiatore della saga di Saw e di Insidious, per cui dirige anche il terzo capitolo. Inutile dire che il film aveva tutte le carte in regola per essere un successo mondiale e così è stato. Il portale Rotten Tomatoes ha premiato L'uomo invisibile con un 92% di recensioni positive dopo oltre quattrocento valutazioni da parte dei critici di tutto il mondo, e anche dal box-office arrivano ottime notizie, visti i quasi 150 milioni di dollari incassati worldwide in periodo di pandemia, a fronte di un budget di 'soli' 7 milioni.

La rilettura del 'mito' dell'Uomo Invisibile, l'attualizzazione, l'utilizzo di tematiche attuali, il taglio hitchcockiano di alcune situazioni, rendono questo atteso thriller uno dei titoli del 2020 da tenere d'occhio: se i (severi) fan del genere sono rimasti soddisfatti, L'Uomo Invisibile è davvero da non perdere.