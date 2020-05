L'uomo invisibile: il regista Leigh Whannell chiarisce un dubbio su Tom

L'uomo invisibile, il film diretto da Leigh Whannell, aveva lasciato alcuni fan alle prese con un dubbio legato ad Adrian e suo fratello Tom, ora risolto definitivamente dal regista.

Una recente intervista rilasciata dal filmmaker ha infatti permesso di chiarire uno degli elementi poco chiari della storia.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il film e non volete spoiler!

Nel film L'uomo invisibile Adrian, interpretato da Oliver Jackson-Cohen, ha trovato un modo per fingere la propria morte e terrorizzare la sua ex Cecilia (Elisabeth Moss). La donna, facendo visita al suo laboratorio, scopre una tuta realizzata con una tecnologia che permette di risultare invisibili. Tom (Michael Dorman), il fratello di Adrian, sapeva esattamente cosa stava accadendo e viene persino ucciso mentre sta cercando di attaccare gli amici di Cecilia James (Aldis Hodge) e Sydney (Storm Reid), sfruttando l'inivisibilità donata dalla tutta di Adrian.

Leigh Whannell ha però chiarito: "Tom l'ha indossata solo una volta". Il personaggio è stato quindi ucciso proprio in quell'occasione e non ha compiuto altri attacchi oltre a quello in cui ha peerso la vita.

