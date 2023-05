L'uomo d'acciaio, su Prime Video in streaming da oggi

L'uomo d'acciaio, il film con Henry Cavill nei panni di Clark Kent e quindi Superman, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 maggio 2023.

L'uomo d'acciaio, il film con Henry Cavill nei panni di Clark Kent e quindi Superman, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 15 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film racconta la genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Kal-Ev - questo il nome del neonato - viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che gli danno il nome Clark e lo allevano come fosse loro figlio. Cresce ignaro dei suoi poteri da extraterrestre ma a un certo punto inizia a capire di essere diverso e man mano che diventa grande fa sempre più a fatica a nascondere la sua vera identità - quella di Superman - agli altri.

L'uomo d'acciaio: Henry Cavill, Amy Adams e Antje Traue in una sequenza

Quando il mondo finisce sotto attacco, Clark dovrà usare i suoi poteri per salvarlo trasformandosi in uno dei supereroi più amati di sempre. Diretto da Zack Snyder, L'uomo d'acciaio, prodotto da Christopher Nolan, è il primo capitolo del DC Extended Universe, universo cinematografico della Warner Bros ed un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Cavill riuscì a spuntarla per il ruolo su una rosa di nomi che comprendeva tra gli altri Matthew Goode, James Holzier, Armie Hammer, Matt Bomer e Joe Manganiello che preferì rinunciare essendo impegnato nella serie televisiva True Blood della HBO.