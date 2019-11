Loki: la serie tv Disney+ sarà collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

La serie tv su Loki sarà collegata al sequel di Doctor Strange, l'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La serie tv Loki, in preparazione per Disney+, sarà collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La conferma arriva dallo stesso Capo dei Marvel Studios Kevin Feige nel corso di un'intervista.

Locandina di Loki

In un lungo approfondimento dedicato al debutto di Disney+, che verrà lanciato negli USA il 12 novembre - in Italia per vedere Disney+ dovremo attendere il 31 marzo - il magazine Bloomberg ha fornito aggiornamenti preziosi sulla serie dedicata a Loki. Secondo la rivista, Kevin Feige avrebbe evitato di soffermarsi sul budget delle serie tv in preparazione, che dovrebbero costare circa 25 milioni a episodio in media, superando il costo per episodio dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade. Tra le anticipazioni che Feige ha rivelato ve ne sarebbe una che conferma il legame tra la serie su Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Scarlet Witch sarà un personaggio chiave nel film, e anche la serie Loki sarà collegata ad esso. "Non sono sicuro se lo sapevate già, ma è così" ha specificato Kevin Feige.

Come scrive Bloomberg, "Se volete comprendere tutti gli sviluppi futuri dei film Marvel, dovrete probabilmente abbonarvi a Disney+ perché gli eventi delle serie tv influenzeranno i prossimi film]."

Al momento non è stata annunciata la data di uscita della serie tv su Loki, che dovrebbe però approdare su Disney+ nel 2021. L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 7 maggio 2021.