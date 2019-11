Disney+ in Italia in arrivo il 31 marzo 2020

Disney+ arriverà anche in Italia a partire dal 31 marzo 2020: l'annuncio è arrivato pochi minuti fa via social network, e a pochissimi giorni dal debutto della piattaforma streaming di proprietà di Disney in Paesi come USA e Nuova Zelanda.

Non solo l'Italia: tra i Paesi coinvolti nella "seconda ondata" di Disney+ ci sono per il momento anche Germania, Francia, Regno Unito e Spagna (e molti altri saranno annunciati a breve), anche se Disney avverte che non tutti i contenuti saranno disponibili contemporaneamente in tutti i Paesi coperti dal servizio. La domanda per esempio è: il 31 marzo gli spettatori italiani che decideranno di sottoscrivere l'abbonamento potranno già rivedere Avengers: Endgame, che per esempio in USA e Canada sarà disponibile il 12 novembre, al debutto?

Attendiamo maggiori dettagli, quello che è certo per il momento è che a partire dal 31 marzo 2020 anche in Italia saranno disponibili in streaming i cataloghi "popolatissimi" di Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm e National Geographic.

