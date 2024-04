Loki: Sophia Di Martino parla del percorso di Sylvie e del suo 'glorioso scopo' nella seconda stagione

La seconda stagione di Loki ha portato alcuni grandi cambiamenti non solo per il MCU in generale, ma anche per i suoi personaggi principali in particolare. Per il Loki di Tom Hiddleston si è trattato di trovare il vero significato dell'essere gravato da uno "scopo glorioso" quando si è sacrificato per preservare le linee temporali. È una decisione che salva il mondo, per così dire, ma che ha anche un impatto su coloro che gli sono più vicini. Per Sophia Di Martino, che interpreta Sylvie, il sacrificio di Loki le lascia il cuore spezzato e un senso di gratitudine, ma l'attrice sostiene che il viaggio di Sylvie sia incompiuto perché anche lei ha il suo scopo glorioso da trovare.

"Penso che sia grata e sollevata dal fatto che Loki abbia dato a tutti loro una possibilità e che sia stato ripristinato il loro libero arbitrio. Ovviamente, il sacrificio è che ha perso Loki, quindi, in un certo senso, ha il cuore spezzato, ma sa che lui farà ciò che deve essere fatto", ha detto DiMartino a ComicBook.

Loki: Sophia Di Martino in una scena del terzo episodio

L'attrice ha anche spiegato che Sylvie, nel corso della stagione, si rende conto che non potrà mai essere davvero "normale" e che sta compiendo il suo viaggio per scoprire qual è il suo scopo glorioso. "Penso che potrebbe anche essere uno scopo glorioso, come tutti i Loki anche lei ha il suo peso", ha detto Di Martino. "Lei non sa ancora di cosa si tratta. Penso che ci sia sicuramente qualcosa di incompiuto in Sylvie e che stia capendo come essere felice, come combattere la buona battaglia e come far sì che tutto vada bene".

Loki 2: il regista conferma l'esistenza di un finale alternativo

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Ci sarà una terza stagione di Loki?

Mentre la seconda stagione di Loki si è conclusa con grandi cambiamenti per Loki, Sylvie e tutti gli altri, grazie al fatto che Loki ha assunto il suo nuovo ruolo nella linea del tempo, al momento non è chiaro se ci sarà una terza stagione della serie Marvel, anche se Hiddleston ha precedentemente dichiarato di essere soddisfatto di come si è conclusa la seconda stagione.

Per quanto riguarda Sylvie, la Di Martino dice di non sapere quando o dove rivedremo Sylvie, ma le piacerebbe che tornasse in una situazione più orientata all'azione. "Mi piacerebbe sicuramente vederla combattere di più. Mi piace la Sylvie combattiva e cattiva", ha dichiarato l'attrice.

Le stagioni 1 e 2 di Loki sono ora disponibili in streaming su Disney+.