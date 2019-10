Halloween 2019: Charlie Cox e Tom Hiddleston si scambiano i ruoli di Daredevil e Loki

Charlie Cox e Tom Hiddleston si sono divertiti a scambiarsi i ruoli di Daredevil e Loki in occasione di una festa di Halloween 2019 in cui sono apparsi in versione Marvel.

Le due star dell'universo cinematografico e televisivo tratto dai fumetti della Marvel stanno lavorando insieme a Broadway in occasione di Betrayal, spettacolo di cui sono protagonisti accanto all'attrice Zawe Ashton.

In occasione di un party che si è svolto al termine di una rappresentazione Tom Hiddleston e Charlie Cox hanno quindi deciso di indossare i costumi ispirati ai personaggi dei fumetti, invertendo però le parti avute nei lungometraggi e nello show prodotto per Netflix.

Ecco le foto:

Loki, ovviamente, tornerà sugli schermi in occasione della già annunciata serie tv che verrà prodotta per Disney+, mentre Charlie, almeno per ora, ha detto addio al ruolo di Daredevil dopo la cancellazione della serie di cui era protagonista, nonostante i fan stiano da tempo sperando in un possibile ritorno del personaggio.