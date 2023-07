Loki: il nuovo poster della stagione 2 della serie con Tom Hiddleston

Marvel Studios ha aggiornato i fan sul tempo che li separa dal ritorno di Loki con gli episodi della stagione 2 con un nuovo poster.

L'immagine mostra Miss Minutes e le varie versioni del personaggio interpretato da Tom Hiddleston che tornerà protagonista sugli schermi di Disney+ dal 6 ottobre.

Loki: il poster della stagione 2

Il ritorno di Loki

Secondo la sinossi della stagione 2 di Loki, il racconto dovrebbe riprendere poco dopo la fine del cliffhanger che ha concluso la prima stagione di Loki, quando il Dio dell'Inganno si ritrova in una versione alterata della Time Variance Authority (TVA), ora apparentemente controllata da una variante di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors).

La sinossi ufficiale anticipa:"La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".

Alcune anticipazioni

Dei piccoli spoiler sulla seconda stagione di Loki sono stati anticipati nei materiali promozionali e nella scena post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in cui si mostrano Loki e Mobius che viaggiano indietro nel tempo per indagare su Victor Timely, un'altra possibile variante di Kang il Conquistatore.

Insieme ai membri del cast della prima stagione riconfermati per la seconda stagione come Wilson e Wunmi Mosaku nei panni di Hunter B-15 della TVA, tra le new entry ci sono gli attori Ke Huy Quan e Kate Dickie.