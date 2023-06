Loki: ecco quando uscirà il trailer della Stagione 2 con Tom Hiddleston

Sembra che i Marvel Studios mostreranno il trailer della Stagione 2 di Loki al prossimo San Diego Comic-Con, quindi al panel dedicato alla serie con Tom Hiddleston che andrà in scena tra il 20 e il 23 luglio 2023.

Dopo aver confermato la data d'uscita della stagione, sappiamo che i nuovi episodi di Loki riprenderanno dalla scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ovvero con Loki e l'Agente Mobius tra una folla di persone che assistono a una presentazione scientifica da parte di una variante di Kang nota come Victor Timely.

I fan sono ansiosi di seguire il viaggio del Dio dell'inganno, che questa volta si troverà ad essere all'altezza della situazione e a fermare il Conquistatore per salvare il multiverso dalla distruzione.

Loki 2 e Secret Invasion: nuove immagini dalle serie Marvel nel video promozionale di Disney+

La stagione è prodotta dai Marvel Studios, con Eric Martin come sceneggiatore principale e Justin Benson e Aaron Moorhead alla regia. Tra i ritorni nel cast ci sono Owen Wilson e Sophia Di Martino, mentre tra i nuovi arrivi c'è quello del Premio Oscar Ke Huy Quan.