Loki 2, il regista anticipa l'arrivo del 'Kang definitivo'

Dopo aver introdotto il personaggio nella variante Colui che Rimane, la seconda stagione di Loki pare introdurrà quella che sarà la "versione definitiva di Kang" come villain principale della Saga del Multiverso dei Marvel Studios.

L'episodio di questa settimana introdurrà Victor Timely, una delle prime incarnazioni di Kang che potrebbe diventare Colui che Rimane (e che abbiamo già visto nella scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

Arriva il Kang definitivo

"Amo tutti i Kang, penso che Kang sia un grande personaggio. Non so se abbiamo ancora visto il Kang definitivo, in termini di come lo immaginerei", ha dichiarato il regista Dan DeLeeuw a Screen Rant. "Penso che ci sia ancora qualcuno che deve uscire dall'ombra".

In genere si pensava che la variante di Quantumania sarebbe stata il Kang principale del MCU, ma è stato sonoramente sconfitto da Scott Lang e Hope van Dyne alla fine del film.

Loki 2, il produttore sul Victor Timely di Jonathan Majors: "Avrà un ruolo fondamentale"

DeLeeuw sembra quindi alludere all'imminente arrivo dell'onnipotente Conquistatore che reclamerà i riflettori in Avengers: The Kang Dynasty e che potrebbe comparire in questa seconda stagione di Loki.