Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena post-credits dei tre Kang spiegata dal regista

Il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha rivelato come la scena dopo i titoli di coda dei tre Kang film sia stata presa dalle pagine di Avengers #267.

Il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha voluto fare personalmente chiarezza su origine e significato della scena dei tre Kang, una delle due scene post-credits del film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

In un'intervista con ComicBook.com, Peyton Reed ha confermato che la scena del Consiglio dei Kang è stata presa in prestito direttamente dalle pagine di Avengers #267 del 1986. Disegnato da John Buscema e Tom Palmer e scritto da Roger Stern, Avengers #267 è il luogo in cui il Consiglio è apparso per la prima volta nei fumetti Marvel. "La prima scena mostra il Consiglio dei Kang", ha spiegato. "Fa parte di un fumetto molto famoso in cui vedi il Consiglio di Kang e tutte queste varianti. Volevamo assolutamente ricrearlo e dare a Jonathan Majors un punto di partenza per affrontare l'argomento, 'Chi introduciamo delle varianti?' C'è Rama Tut e c'è un personaggio basato su Scarlet Centurion e, ovviamente, Immortus. Volevamo che Kurasawa Ran fosse completo e volevamo renderlo davvero melodrammatico".

La stessa scena post-credits, che ha anticipato il futuro della Saga del Multiverso, ha ricreato anche un altro iconico momento dei fumetti Marvel. In particolare, un'illustrazione di Avengers #292 del 1988, The Dragon In The Sea!, scritto da Walter Simonson con i disegni di Buscema e Palmer.

Ant-Man 3, Evangeline Lilly: "Ho detto a Michael Douglas che è un GILF davanti a dei ragazzini"

Le varianti di Kang

Nella stessa intervista, Peyton Reed ha elogiato la performance di Jonathan Major nei panni di Kang il Conquistatore e come è stato in grado di interpretare diverse versioni del personaggio nel finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

"Ci sono alcuni Kang diversi, è arrivato tutto molto velocemente", ha detto Reed. "Eravamo seduti con Jonathan e con il produttore esecutivo Stephen Broussard e ci siamo detti, 'Questo potrebbe essere percepito come questo Kang e quest'altro Kang.' Ma quello che volevamo davvero mostrare era solo la totalità di questo momento, quante varianti avrebbero potuto esserci. Con Jonathan, ovviamente, questo è il suo punto debole, interpretare tutte queste diverse versioni di Kang".