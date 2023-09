Loki 2, il produttore sul Victor Timely di Jonathan Majors: 'Avrà un ruolo fondamentale'

Secondo quanto dichiarato dal produttore Kevin Knight, Jonathan Majors avrà un ruolo fondamentale nella Stagione 2 di Loki, che debutterà il prossimo 6 ottobre su Disney+. Questo nonostante le vicende negative che hanno coinvolto Majors nei primi mesi dell'anno.

In un'intervista a Entertainment Weekly, Wright ha dichiarato che i problemi legali di Majors non hanno fatto sì che i Marvel Studios modificassero la seconda stagione di Loki per minimizzare l'importanza del personaggio.

"Victor Timely è una persona di cui siamo molto, molto entusiasti", ha detto. "Quando si guarda a Kang, ha una backstory comica molto divertente. Ha tutte queste iterazioni. Timely è uno di quelli che abbiamo sempre voluto fare in Loki. E siamo davvero entusiasti di come questo si integri nella stagione. È una parte fondamentale dello show".

I commenti di Wright sono in linea con un recente articolo che ha rivelato quanto screentime Majors avrà a disposizione nella prossima serie del Marvel Cinematic Universe. Quest'ultimo sosteneva che Majors avrebbe interpretato Victor Timely in "circa la metà degli episodi" della seconda stagione di Loki, composta da sei episodi.

Loki 2, il produttore anticipa: "Ke Huy Quan sarà il cervello della TVA"

Sebbene né i Marvel Studios né Disney+ abbiano risposto ai contenuti della notizia, l'intervista rilasciata da Wright a Entertainment Weekly suggerisce che questi siano effettivamente accurati. Detto questo, Wright non rivelato proprio tutto, restando riservato sul fatto che potremmo vedere Majors interpretare altre incarnazioni di Kang oltre a Timely.