Lo squalo: attore bambino del film di Spielberg diventa capo della polizia di Amity Island

Un ex attore bambino apparso nel 1975 ne Lo squalo di Steven Spielberg, divenuto agente di polizia nella vita reale, è stato nominato capo della polizia di Oak Bluffs, a Martha's Vineyard, Massachusetts, location della cittadina balneare fictional in cui è ambientato il film, Amity Island.

Jonathan Searle ha avuto un breve ruolo nel film di Steven Spielberg del 1975 interpretando insieme al fratello uno dei burloni che hanno messo una pinna di squalo nelle acque oceaniche poco prima dell'assalto di un vero squalo. Nativo di Martha's Vineyard, Searle è un ufficiale di Edgartown di lunga data, dal 1986 secondo la Vineyard Gazette.

La nomina di Searle a capo della polizia di Oak bluffs è stata riportata dalla Gazette il 16 maggio.

"Sono chiaramente euforico e sono onorato di aver ricevuto questo prestigioso incarico", ha dichiarato Searle alla Gazette.

Molte sequenze in esterni de Lo squalo sono state girate a Martha's Vineyard. Il film segue gli sforzi di un agente di polizia per liberare le acque locali dall'immaginaria Amity da uno squalo assassino. La breve parentesi da attore di Jonathan Searle nel film era stata celebrata in precedenza dal dipartimento di polizia di Edgartown, che ha condiviso un post sui social media nel 2019 in onore del 44° anniversario del film, secondo People.

"Ogni volta che possiamo mettere in mostra il fatto che il sergente Searle era ne Lo squalo è una buona giornata!!", ha scritto il dipartimento.