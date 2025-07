Steven Spielberg svela la sua reazione dopo aver rivisto Lo squalo 50 anni dopo

Cinque decenni dopo l'ansia e il trauma affrontati durante le riprese de Lo Squalo, il suo regista Steven Spielberg può finalmente godersi il film come tale.

Dopo essere stato premiato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Steven Spielberg Theater della Universal, Pete Hammond di Deadline ha parlato con il regista del suo iconico corpus di opere e se Spielberg sia mai tornato a guardare alcuni di quei film con calma.

In risposta, Spielberg ha ammesso di essersi recentemente seduto a guardare Lo Squalo in occasione del suo 50esimo anniversario, offrendo una nuova prospettiva sul film horror che ha cambiato la vita di un giovane regista all'epoca nemmeno trentenne.

Il giudizio di Spielberg e le riprese caotiche del film

Spielberg sul set de Lo Squalo (Jaws, 1975)

"Di solito non guardo i miei film, ma ero da solo, non c'era nessuno con me, e ho rivisto una copia davvero buona de Lo Squalo il 20 giugno. Volevo vedere il film nel giorno in cui era uscito originariamente [nel 1975] e vedere se riuscivo ad arrivare alla fine del film senza rivivere gli incubi della sua realizzazione. E devo dire che quando sono arrivato alla fine è stata la prima volta che ho guardato Lo Squalo come spettatore, non come regista", ha rivelato. Per quanto riguarda l'opera in sé, Spielberg ha esclamato: "Mi è piaciuto!".

Lo squalo: un'immagine del film

Uscito appunto nel 1975, Lo squalo ha inventato il modello di blockbuster estivo così come lo conosciamo oggi. Tuttavia, le riprese della pellicola furono a dir poco caotiche: la decisione di Spielberg di girare sull'Oceano Atlantico fece sì che lo squalo robotico impiegato spesso non funzionasse e affondasse quando veniva messo in acqua.

Sebbene Spielberg abbia aggirato queste difficoltà tecniche riprendendo lo squalo come una telecamera POV, ha recentemente confessato di aver sofferto di un attacco di panico dopo la fine delle riprese, rivelando: "Era tutto quello che avevo provato sull'isola, cercando di tenere insieme me stesso, ma anche la troupe. Mi sentivo davvero responsabile di averli tenuti lì per tutto il tempo che dovevamo restare".