Lo squalo, un baby attore del film racconta: "Non sono più entrato in acqua per anni dopo le riprese"

Jay Mello aveva soltanto 6 anni quando fu scelto per interpretare Sean Brody nel film di Steven Spielberg Lo squalo, ma l'ex baby attore afferma di ricordare tutto delle riprese, spaventosi animatronic compresi.

Nel blockbuster del 1975, Mello interpretò il figlio più piccolo di Martin Brody (Roy Scheider), capo della polizia dell'isola di Amity nel New England dove si verificano i terribili attacchi dello squalo bianco nel pieno della stagione estiva.

I ricordi de Lo squalo raccontati da Jay Mello

"Ricordo la prima volta che lo vidi. Era solo la testa dello squalo. Feci una domanda a Shari Rhodes, la direttrice del casting. Dissi:'Dov'è il resto dello squalo?'" ha raccontato Mello, evidenziando tutta la sua ingenuità da bambino dell'epoca.

Roy Scheider in Lo squalo

Nonostante lo scenografo Joe Alves che li realizzò li ricordasse come semplici oggetti di scena, oggi Jay Mello ha un ricordo completamente diverso, soprattutto dopo averli visti sullo schermo, nonostante i genitori gli facessero abbassare la testa durante le scene più spaventose:"Non sono più entrato in acqua per almeno due anni dopo il film. È stato strano vedermi sullo schermo" ha aggiunto "Non ho potuto vedere tutto il film perché mia madre e mio padre continuavano a spingermi la testa sotto il sedile".

Jay Mello ha raccontato che vide la scena della testa del pescatore diversi anni dopo e che lo perseguita ancora oggi.

L'inaspettato provino di Jay Mello per Lo squalo

L'ex baby attore del film di Steven Spielberg ottenne la parte in maniera inaspettata. In realtà, la madre voleva far partecipare al casting i fratelli maggiori ma fu il piccolo Jay ad attirare l'attenzione di Steven Spielberg.

Il primo film venne girato vicino al luogo in cui viveva ma i successivi in altre location e Jay Mello decise di abbandonare il franchise nonostante il suo personaggio rimanga ben presente fino al quarto film.

Steven Spielberg sul set de Lo squalo

"I miei fratelli maggiori, Tom e John, erano quelli che dovevano fare il provino. Io avevo l'abitudine di imitare le persone. Così, mentre Steven Spielberg dava indicazioni a loro, io lo stavo imitando. Quando finì il provino, disse:'Ragazzi, potete andare, abbiamo finito. Ma il più piccolo può restare".