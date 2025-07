Lo Squalo compie 50 anni e torna nelle sale grazie ad Adler Entertainment

Lo squalo compie 50 anni e, per l'occasione, Adler riporterà sul grande schermo il capolavoro diretto da

Steven Spielberg. Il cult aveva debuttato nelle sale americane il 20 giugno 1975 e sta per tornare nelle sale anche negli Stati Uniti.

Il ritorno del blockbuster

L'anticipazione, che ci è stata rivelata da Adler Entertainment durante Ciné 2025 - Giornate di cinema, sarà sicuramente molto gradita da chi si aspettava un evento cinematografico come quello annunciato negli Stati Uniti, dove Lo squalo ritornerà nella programmazione delle sale dal 28 agosto, anche in versione IMAX.

Per ora bisognerà tuttavia attendere prima di sapere i dettagli riguardanti le sale e le date in cui sarà in programmazione il film.

Roy Scheider in una scena de Lo Squalo

Il capolavoro diretto da Spielberg era già stato celebrato nel mese di aprile con una proiezione speciale al 2025 TCM Classic Film Festival e Alamo Drafthouse aveva organizzato anche delle speciali proiezioni, che hanno permesso di vedere la lotta contro la temibile creatura mentre si era a bordo di imbarcazioni e gonfiabili, a Martha's Vineyard.

Dal 14 settembre, inoltre, l'Academy Museum ospiterà una mostra che permetterà ai fan di scoprire i segreti e il dietro le quinte del film blockbuster.

Un cult che resiste alla prova del tempo

Lo squalo si basa sul romanzo di Peter Benchley e racconta quello che accade quando uno squalo bianco inizia a uccidere dei bagnanti sull'isola di Amity, situazione che porta il capo della polizia locale a unire le forze con un biologo marino e un cacciatore di squali per provare a porre fine agli attacchi della creatura.

Nel cast ci sono Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Murray Hamilton e Lorraine Gary.

Il film ha incassato circa 476 milioni di dollari ed è attualmente alla posizione numero 276 nella classifica dei migliori incassi della storia del cinema.