Lo squalo: al primo ascolto, Steven Spielberg pensava che il tema musicale fosse uno scherzo

Steven Spielberg ha confessato di aver pensato a uno scherzo la prima volta che ha sentito il celebre tema musicale de Lo squalo composto da John Williams.

Le musiche di John Williams hanno giocato un ruolo importante nel successo del capolavoro di Steven Spielberg del 1975, che racconta la frenesia provocata dall'arrivo di un grande squalo bianco assassino che terrorizza una tranquilla comunità di Long Island Beach. La semplicità del tema sembrava in contrasto con l'enormità del film, ma ha finito per entrare nelle menti dei fan divenendo uno degli elementi simbolo de Lo squalo.

Avendo recentemente compiuto 90 anni, John Williams ha goduto di una eccezionale carriera che ha attraversato decenni, creando alcuni dei temi cinematografici più celebri e immediatamente riconoscibili nella storia del cinema. Williams è una leggenda vivente e, sebbene Spielberg avesse lavorato per la prima volta con lui per la prima volta nel 1974, per Sugarland Express, è stato durante la realizzazione de Lo squalo che è nata quella sintonia tra i due artisti. Sintonia che ha fruttato incredibili successi.

Eppure, come Steven Spielberg ha svelato all'Hollywood Reporter, la sua prima reazione dopo aver udito il tema ideato da John Williams per Lo squalo è stato stupore, tanto da farlo pensare a uno scherzo:

"Mi aspettavo di sentire qualcosa di strano e melodico, qualcosa di tonale, ma inquietante; qualcosa di un altro mondo, quasi come lo spazio esterno sott'acqua. E invece sento un suono costante, fatto con due dita sui tasti più bassi, 'dun dun, dun dun, dun dun'. All'inizio ho cominciato a ridere. John aveva un grande senso dell'umorismo e ho pensato che mi stesse prendendo in giro."

dopo il primo impatto, Spielberg afferma che la colonna sonora di Williams è diventata "la firma dell'intero film". Negli anni successivi, Williams ha continuato a lavorare con Spielberg, creando composizioni memorabili per film come I predatori dell'arca perduta e Jurassic Park, consolidando ulteriormente la sua reputazione di essere uno dei più grandi compositori di musica per film di tutti i tempi.