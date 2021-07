L'incendiaria: Zac Efron celebra la fine delle riprese con una foto dal set

Si sono concluse le riprese de L'incendiaria, horror tratto dal romanzo di Stephen King, e la star Zac Efron ha celebrato pubblicando una foto su Twitter che lo vede insieme alla giovane collega Ryan Kiera Armstrong.

Sebbene questa nuova versione del classico non abbia ancora una data di uscita, segna l'ennesimo adattamento o revival ispirato all'opera di Stephen King. Zac Efron scrive:

"Questa è la fine delle riprese de L'incendiaria! Non vedo l'ora che voi lo possiate vedere", ha scritto Efron nella didascalia della foto su Twitter.

Ne L'incendiaria, Ryan Kiera Armstrong interpreta Charlie, una ragazzina dotata di incredibili capacità pirocinetiche in fuga dagli agenti governativi insieme al padre (Zac Efron). Nel cast anche Sydney Lemmon, Michael Greyeyes e Gloria Reuben. Keith Thomas dirige il film scritto da Scott Teems.

Basato sul libro di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1980, L'incendiaria racconta la storia di Andy e Charlie McGee, un padre e una figlia che si ritrovano a scappare da un'agenzia nota come The Shop a causa dei poteri psichici che possiedono. Concentrandosi, Andy ha la capacità di manovrare mentalmente le persone, ma molto più importante per il governo è il potere della piccola Charlie, la pirocinesi. A dar loro la caccia è John Rainbird, un agente che opera per The Shop ed è anche uno psicotico sadico. Quando viene a conoscenza dei poteri di Charlie, John diviene ossessionato da lei e, sebbene i suoi capi non lo sappiano, ha in programma di prendere la ragazzina per sé quando verrà trovata.