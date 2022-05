Doctor Strange nel Multiverso della Follia guida il box office USA, flop per Firestarter con Zac Efron

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in un'immagine dal teaser trailer

Doctor Strange nel Multiverso della Follia governa saldamente il box office USA incassando altri 61 milioni che lo portano a un incasso totale di 291,8 milioni. Flessione negli incassi del 61% per il cinecomic Marvel capitanato dalla star inglese Benedict Cumberbatch. Il film, che è il seguito di Doctor Strange del

2016 di Scott Derrickson, è il secondo lungometraggio standalone incentrato sul personaggio di Stephen Strange e vede il ritorno del regista Sam Raimi nell'ovile Marvel dopo la trilogia di Spider-Man, Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Alle spalle della corazzata Marvel resiste il film d'animazione Troppo Cattivi - The Bad Guys che incassa altri 6,8 milioni arrivando a un totale di 66,2 milioni in tre settimane. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys, che apre con 24 milioni di incasso da 4.008 sale e una media per sala di 5.975 dollari.

Stabile al terzo posto Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al popolare videogame che vede protagonista lo scatenato riccio blu. Con altri 4,5 milioni di incasso, il film arriva a 175,7 milioni complessivi rivelandosi un enorme successo al botteghino. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Firestarter: Sydney Lemmon in una scena drammatica

Debutto flop per il reboot di Firestarter. Zac Efron guida la nuova versione di Fenomeni paranormali incontrollabili che però, al box office, si rivela un flop peggiore dell'originale incassando solo 3,8 milioni da 3.412 sale e segnando una media per sala di 1.119 dollari. Incasso peggiore del debutto dell'originale tratto dal romanzo di Stephen King e interpretato da Drew Barrymore che, nel 1984, raggiunse i 4,7 milioni in appena 1.356 sale. Qui potete leggere la recensione di Firestarter, che racconta la storia di una ragazzina dotata di poteri pirocinetici in fuga dal governo insieme al padre.

Il quinto posto è ancora occupato dallo sci-fi Everything Everywhere All at Once che incassa altri 3,3 milioni e supera i 47 milioni complessivi.