L'immortale: il film di Gomorra "sarà un ponte tra la stagione 4 e 5"

L'immortale sarà un film che farà da ponte tra Gomorra 5 e l'ultima stagione della serie, conclusasi a maggio. Lo hanno anticipato Riccardo Tozzi e Nicola Maccanico di Vision Distributon a Cinè - Giornate estive di cinema, evento che si tiene in questi giorni a Riccione.

A Riccione Marco D'Amore era assente (è impegnato con le riprese del film) ma Vision ha anticipato cose molto interessanti su L'immortale, film "che non sarà né un prequel né un sequel, ma un intermezzo" incentrato sulla vita di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi più amati e carismatici di Gomorra che è uscito di scena alla fine della terza stagione. L'immortale farà da ponte tra le stagioni 4 e 5 di Gomorra, e nello specifico, per i fan di Gomorra sarà necessario vedere il film su Ciro prima di vedere la quinta stagione di Gomorra, come se alcune dinamiche narrative del film trovassero spazio anche nel plot di Gomorra 5: "Nessuno ha mai realizzato un film ponte all'interno di una narrazione orizzontale di una serie TV". Da questo si evince - ma è una nostra intuizione - che il personaggio di Ciro Di Marzio potrebbe avere, in qualche modo, un ruolo importante nei prossimi episodi? Questo non si sa, ma di sicuro L'immortale è strettamente collegato al futuro della serie così come al suo passato. Nel corso dell'incontro a Riccione, Tozzi e Maccanico hanno rilasciato anche alcune dichiarazioni sibilline sulla morte di Ciro Di Marzio.

Sempre a proposito de L'immortale, dalla produzione arriva un altro dettaglio molto interessante: nonostante il legame narrativo con Gomorra, il film sarà caratterizzato da molte scene d'azione e uno stile diverso dalla serie tv, più cinematografico. Le riprese del film sono attualmente in corso e vedrà Marco D'Amore nel duplice ruolo di regista e protagonista. (Ricordiamo che D'Amore ha anche diretto due episodi della quarta stagione di Gomorra). Per quanto riguarda la storia, L'immortale si svolge per il 30% nella Napoli degli anni '80, quando Ciro era bambino (una storyline raccontata via flashback) mentre il resto sarà ambientato nel presente, a Riga.

L'Immortale uscirà il 12 dicembre e Vision crede molto nel progetto, sia in quanto operazione crossmediale sia in quanto film ad alto potenziale. L'attesa per gli incassi infatti, è pari al successo degli ascolti della quarta stagione di Gomorra. "Avremo uno straordinario film in sala che godrà degli incredibili risultati della quarta stagione, andremo alla grande in sala, di questo ne sono sicuro" - sostiene Vision Distribution - "E a quel punto sarà ancora più forte la chiamata per la quinta stagione e poi chissà." Ci auguriamo di non dover aspettare troppo tempo per la stagione 5 di Gomorra, già confermata e attualmente in fase di scrittura.