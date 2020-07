L'immortale: nel blu-ray il backstage che rivela come lavora sul set il Marco D'Amore versione regista

L'Immortale: un primo piano di Marco D'Amore

Se c'era qualche dubbio che un'operazione spinoff di Gomorra - La Serie potesse funzionare, la visione de L'immortale l'ha subito fugato. Perché qui Marco D'Amore riesce non solo a dare ulteriore spessore al personaggio di Ciro Di Marzio, che ormai tutti pensavano morto (era sopravvissuto miracolosamente da piccolo anche al terremoto del 1980, figuriamoci allo sparo di un amico...), ma a fornire anche una prova di regia matura e sorprendente. In un avvincente viaggio parallelo fra il presente in Lettonia dove Ciro inizia una nuova vita, e il passato nella Napoli post terremoto, dove da orfano cresce nella malavita.

L'Immortale: una scena del film con Marco D'Amore

Adesso L'Immortale, che sta benissimo in piedi anche come film autonomo, ma stuzzica inevitabilmente l'attesa per i prossimi episodi di Gomorra, è disponibile anche in homevideo. Ed è proprio grazie al blu-ray targato Universal Pictures Home Entertainment Italia, che possiamo scoprire molto di più sull'artista, approfondendo proprio l'altro lato di Marco D'Amore, che qui non solo ha fatto il protagonista, ma ha anche diretto e co-scritto il film. Un esordio alla regia decisamente di buon livello, che grazie agli extra presenti nel blu-ray possiamo sviscerare in tutti i suoi aspetti.

Un bel backstage per scoprire Marco D'Amore al lavoro sul set

L'Immortale: un'immagine del film con Marco D'Amore

Il vero gioiello del blu-ray, che valorizza la già ottima parte tecnica (di cui parleremo in seguito) è infatti l'unico extra presente. Si tratta di un backstage di 26 minuti, che però oltre a essere davvero interessante e ben fatto, svela come detto l'altro lato di Marco D'Amore, quello di un regista che al suo esordio ha fatto sicuramente centro, confermando con una regia solidissima il suo talento e il suo carisma. È soprattutto lui il protagonista di questo contributo: parla, spiega, racconta, trasuda una grande passione per il cinema e soprattutto lo si vede al lavoro sul set, scoprendo un regista che sembra aver sempre chiaro in mente cosa vuole realizzare, come metterlo in scena e cosa vuole dagli attori.

L'immortale, recensione: il film su Ciro Di Marzio riporta Gomorra sul grande schermo

Sette sezioni per scoprire tutti i segreti della regia

L'Immortale: una sequenza del film

Il contributo tra l'altro è diviso in sette sezioni: Le origini nel quale si racconta la genesi con la storia e il legame con la serie tv Gomorra. Quindi Dirigere i bambini, ovvero tutto il lavoro eseguito sul set con i più piccoli, e poi Dirigere gli attori professionisti, con il diverso approccio necessario durante le riprese. A seguire Gli attori parlano, con il cast che racconta delle riprese e del regista, quindi Le donne del film, che hanno una parte rilevante nella vicenda, poi Due personaggi in uno con Gianni Vastarella e Salvatore D'Onofrio che cercano di assomigliarsi nell'interpretare Bruno da giovane e poi da anziano, quindi a chiudere La produzione con la meticolosa preparazione di alcune sequenze spettacolari, soprattutto quella delle auto che saltano in aria.

Nel blu-ray un video di qualità e ben dettagliato

Ma il blu-ray de L'immortale, oltre a questo extra prezioso, è ottimo anche sul piano tecnico. A partire da un video molto efficace, con un quadro molto compatto e dettagliato. Soprattutto sugli elementi in primo piano la definizione è infatti eccellente, con molti particolari in evidenza. Qualche morbidezza in più si riscontra su alcune panoramoche e certi fondali, ma davvero piccoli cali fisiologici in un contesto molto valido. Anche il croma risulta aderente alla fotografia e alle ambientazioni della storia, alternando le tonalità calde della Napoli della gioventù alle attuali fredde atmosfere lettoni.

L'Immortale: una foto del film con Marco D'Amore

Un audio scoppiettante che mostra i muscoli

L'Immortale: Marco D'Amore in un'immagine

Ancora più convincente il reparto audio, grazie a un DTS HD Master Audio 5.1 di quelli davvero strong. Potenza, direzionalità e precisione non mancano di certo a una traccia che mette spesso in mostra i muscoli, soprattutto durante le sparatorie, che denotano un'energia micidiale con bassi che colpiscono allo stomaco e una separazione dei canali pulitissima, che rende ancora più esaltanti i panning. Superba poi l'efficacia della scena con le esplosioni, che sfoderano una grinta affatti banale. I dialoghi dal timbro forte e deciso (in caso di dialetto più stretto subentrano puntuali i sottotitoli) e la calda resa della colonna sonora completano un audio da applausi.