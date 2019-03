Gomorra 5 si farà: la quinta stagione confermata da Sky

Gomorra 5 si farà ed è già arrivata una conferma ufficiale da Sky per la quinta stagione proprio oggi, durante la presentazione della quarta stagione della serie, che inizierà su Sky Atlantic a fine marzo.

Da Sky, pochissimi dettagli rilasciati in conferenza su Gomorra 5, ma la quinta stagione della serie tratta dal best seller di Roberto Saviano, che è stata confermata in via ufficiale dal produttore Riccardo Tozzi, è già in fase di scrittura e si è parlato addirittura di "un'idea molto forte e nuova al centro della quinta stagione." - insomma siamo già curiosi di sapere cosa si saranno inventati per il quinto capitolo della serie fenomeno targata Sky.

Al momento però, i fan aspettano con trepidazione la quarta stagione di Gomorra che inizierà il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic. Genny Savastano, Patrizia Santoro, Enzo Villa detto Sangue Blu, Valerio Misano detto 'o Vucabulà e Azzurra Avitabile torneranno sullo schermo con dodici nuovi episodi che da Napoli porteranno i protagonisti direttamente a Londra ma non solo. Tra i registi della nuova stagione torneranno Francesca Comencini, Claudio Cupellini ma ci saranno anche le new entries Enrico Rosati, Ciro Visco e - last but not least - Marco d'Amore che dirigerà il quinto e il sesto episodio di Gomorra. In una recente intervista a Marco D'amore, l'attore ha spiegato che il set di Gomorra per lui è stato un apprendistato: "sono stato sempre molto vicino ai registi, agli sceneggiatori, ai direttori della fotografia, agli operatori. È stata una follia come è avvenuto questo salto alla regia."