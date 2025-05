Lilo & Stitch batte Mission: Impossible - The Final Reckoning in un weekend record al box office USA

Le famiglie americane si sono riversate nei cinema nel weekend del Memorial Day segnando cifre record al botteghino ed eleggendo un vincitore nel testa a testa tra Lilo & Stitch e Mission: Impossible - The Final Reckoning. Il reboot live-action Disney del film d'animazione campione d'incassi del 2002, Lilo & Stitch, ha debuttato con l'eccezionale cifra di 145,5 milioni di incassi domestici raccolti in 4.410 sale, con la stratosferica media per sala di 32.993 dollari. Gli incassi globali volano a oltre 341 milioni per la pellicola che racconta le avventure dell'amicizia tra una ragazza hawaiana solitaria e un alieno in fuga. Non per niente le prime reazioni avevano incoronato Lilo & Stitch miglior remake live action Disney di sempre.

Tom Cruise in una concitata sequenza aerea

Che dire della nuova avventura dell'Agente Ethan Hunt? Nonostante l'enorme battage pubblicitario, Mission: Impossible - The Final Reckoning deve accontentarsi del secondo posto, con 63 milioni di incasso raccolti in 3.857 sale e una media per sala di 16.333 dollari. Numeri importanti, certo, a cui si aggiungono gli incassi esteri che portano il film a un risultato globale di 304.2 milioni. La concorrenza tra i due blockbuster risulta comunque salutare per il botteghino, che segna il record di miglior weekend del Memorial Day di sempre.

Dal terzo al quinto posto

L'ex numero, Final Destination Bloodlines, scivola in terza posizione incassando altri 19,6 milioni che lo portano a sfiorare i 90 milioni in due settimane. A livello globale, l'horror diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky, che arriva quattordici anni dopo il precedente capitolo, ha racconto ben 187 milioni, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. Il tutto considerando che il film non presenta grandi star e vanta il ritorno di un unico personaggio del franchise, William Bludworth, interpretato da Tony Todd nel suo ultimo ruolo.

I Thunderbolts prigionieri

Quarta posizione per Thunderbolts, che incassa altri 91 milioni arrivando a 171,3 milioni di incasso domestico, mentre l'incasso globale si aggira sui 356 milioni. Il film con Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus non sarà uno dei maggiori incassi per i Marvel Studios, ma non sembra neppure sfigurare consolidando i risultati al botteghino e intrigando il pubblico con le vicende degli outsider al centro di una nuova spettacolare avventura dell'MCU.

Dopo sei settimane in classifica, I peccatori scende in quinta posizione. Altri 8,7 milioni permettono al period horror vampiresco di Ryan Coogler di superare i 256 milioni complessivi in patria e i 339 milioni globali. La pellicola, che si è rivelata un successo di pubblico e critica, sta dimostrando anche una grande capacità di tenuta sulla lunga distanza. Al centro della storia due gemelli imprenditori (interpretati da Michael B. Jordan) intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30, come rivela la nostra recensione de I Peccatori.