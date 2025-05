Final Destination Bloodlines: l'ultima apparizione di Tony Todd nella clip esclusiva

Tony Todd al centro della clip esclusiva di Final Destination Bloodlines, nuovo capitolo del franchise horror targato New Line Cinema, al cinema da domani 15 maggio con Warner Bros. Todd ammonisce il gruppo di giovani protagonisti spiegando loro che per spezzare la maledizione che li perseguita uno di loro dovrà morire.

Tony Todd torna a interpretare per un'ultima volta l'impresario funebre William Bludworth, figura autorevole ed esperta nelle regole della Morte che fornisce informazioni cruciali sul destino dei protagonisti. L'attore ha già interpretato il ruolo in Final Destination (2000), Final Destination 2 (2003) e Final Destination 5 (2011).

Un addio da brividi

Sesto e ultimo capitolo della popolare saga horror, Final Destination Bloodlines segue la studentessa universitaria Stefanie, tormentata da un violento incubo ricorrente, che torna a casa per cercare l'unica persona che potrebbe essere in grado di spezzare la catena di eventi e salvare la sua famiglia dalla terrificante sorte a cui sembra destinata.

-"È stato bello tornare a lavorare con Tony Todd", ha spiegato il produttore Craig Perry. "Non solo è un'istituzione nel franchise, ma è anche un tesoro nazionale. Mi ha gratificato vedere questi attori più giovani passare del tempo con lui. Se ne sono innamorati tutti all'istante, perché era semplicemente l'attore più riconoscente, generoso e gentile che abbia mai onorato il nostro set"_.

I protagonisti a un funerale

"Bludworth trascorre, credo, l'80% della sua vita in un obitorio", così Tony Todd descriveva il suo personaggio. "È abituato ai morti, agli eventi strani e al paranormale. Ogni tot di anni, incontra un nuovo gruppo di persone. Alcuni gli credono, altri no. Lui cerca di guidarli lungo la linea di confine tra i vivi e i morti".

come anticipato nella nostra recensione di Final Destination Bloodlines, l'horror ci dirà di più sulle origini di Bludworth. Avendo interpretato il personaggio nei film precedenti, Todd aveva già creato la storia passata del suo personaggio. "Vengo dal teatro", ha osservato. "Ho avuto il piacere di recitare a Broadway tre volte e, se fai questo tipo di lavoro, è tua responsabilità come attore definire chi sei, qual è la tua storia passata, cosa vuoi, cosa ti influenza, il tuo punto di vista. Che fosse nella sceneggiatura o meno, ho dovuto crearlo. Adoro Bludworth. È una personalità molto interessante ed enigmatica. Ho assaporato appieno il mio compito in questo film. Ho dovuto dare un senso a questo personaggio, a chi è e da dove viene, divorando il lavoro come se fosse un pasto".