Lilo & Stitch, per le prime reazioni è il "miglior remake live action Disney di sempre"

Il prossimo remake in live-action è stato da poco presentato alla stampa e le prime reazioni sembrano a dir poco entusiastiche

Dopo il pesantissimo flop di Biancaneve, la Disney ha tutta l'aria di essersi rimessa in carreggiata con il suo prossimo remake in live-action in uscita, ovvero Lilo & Stitch. O almeno è quello che dicono le prime reazioni della stampa al film.

Il film d'animazione originale è uscito nel 2002, quindi questo è il più recente progetto che la Disney ha trasformato in un remake in live-action, e il primo degli anni 2000. Entrambi i film sono incentrati su una giovane e solitaria ragazzina hawaiana di nome Lilo che trova un adorabile alieno blu e caotico che chiama Stitch. Insieme alla sorella maggiore Nani, Lilo cresce Stitch e gli insegna il significato di famiglia.

Il cast comprende Maia Kealoha nel ruolo di Lilo; Sydney Elizebeth Agudong nel ruolo di Nani; Zach Galifianakis nel ruolo del Dr. Jumba Jookiba, il creatore alieno di Stitch che viene a cercarlo; Billy Magnussen nel ruolo dell'Agente Pleakley; Courtney B. Vance nel ruolo di Cobra Bubbles; Hannah Waddingham nel ruolo della Gran Consigliera; e il co-regista e co-sceneggiatore del film originale, Chris Sanders, che ritorna come voce di Stitch. La pellicola uscirà al cinema il 23 maggio prossimo.

Le prime reazioni a Lilo & Stitch: "Più profondo dell'originale"

Lilo & Stitch: una nuova foto del film

La critica Wendy Lee Szany ha scritto: "Lilo e Stitch è il miglior live-action Disney fino ad oggi. Vedere Stitch nella sua forma live-action sul grande schermo provoca un'enorme ondata di nostalgia. Tonnellate di risate e momenti commoventi. Il film ha un ritmo simile a quello dell'originale, ma ha anche aggiunto qualcosa di nuovo".

Lilo & Stitch

La giornalista Laura Sirikul ha scritto: "Lilo e Stitch è stato commovente e ha dato più spessore a Lilo e Nani rispetto all'originale. Maia Kealoha è una STAR! Stitch era davvero ben fatto. Non avrei mai immaginato che in 23 anni sarebbero riusciti a fondere così bene l'animazione con il live action. È stato magico. Molto dolce".

Tra gli altri, citiamo anche il commento di Daniel Baptista, che afferma: "Lilo e Stitch è la più GRANDE SORPRESA dell'anno e senza dubbio il miglior remake live action della Disney. Dean Fleischer Camp realizza una gioiosa avventura familiare che cattura il caos e il fascino dell'originale. È anche fuori dal mondo, esilarante e commovente, con un'interpretazione stellare di Maia Kealoha".