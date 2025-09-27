Lilo & Stitch: con la meravigliosa steelbook 4K il live action è già in testa alle vendite

Il riuscito remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002 è arrivato in homevideo (ed è già in testa alle classifica di vendita) grazie a Eagle anche con una fantastica steelbook 4K, con audio e video al top e discreti extra.

Remake live-action dell'omonimo film d'animazione del 2002, Lilo & Stitch diverte e coinvolge anche in questa versione rinnovata. Tanto che dopo il successo al botteghino, anche l'uscita homevideo targata Disney con distribuzione Eagle Pictures ha colpito subito nel segno, balzando immediatamente in vetta alle classifiche di vendita.

Billy Magnussen e Galifianakis sono Peakley e Jumba

Merito, fra le tante edizioni, anche della bellissima steelbook 4K, che allo stesso tempo fa la gioia dei collezionisti e permette di ammirare nel massimo splendore possibile questa versione live action ricca di colori, emozioni e magia, capace di celebrare l'amicizia fuori dagli schemi tra la piccola Lilo e l'esuberante alieno Stitch. Una storia che unisce comicità, sentimento e l'intramontabile messaggio di "ohana".

Una bellissima steelbook e occhio alla sorpresa nel menu principale

La cover della steelbook di Lilo & Stitch

Non si può che partire dalla bellissima steelbook targata Disney e distribuita da Eagle Pictures, che presenta sul fronte un classico Stitch che si sta mangiando la "e commerciale" del titolo del film, mentre sul retro è raffigurata l'immagine della coppia protagonista, una seduta accanto all'altro. Quando si apre la confezione metallica, il pannello interno, una volta tolti i due dischi, presenta una foto della coppia di profilo, uno di fronte all'altro. Un consiglio: lasciate andare per un po' il menu principale, perché su entrambi i dischi Stitch vi sorprenderà con qualche siparietto esilarante fino a leccarvi lo schermo del tv.

Esterno e interno della steelbook di Lilo & Stitch

Il video 4K: uno spettacolo abbagliante

Una curiosa immagine di Stitch

Per quanto riguarda il video 4K, Lilo & Stitch 2 è uno spettacolo abbagliante, con una fluidità fra CGI e live action praticamente perfetta e un dettaglio favoloso per precisione e incisività. Il pelo blu brillante di Stitch non ha solo una risoluzione ancora maggiore rispetto al blu-ray, ma anche un colore più intenso e folgorante. Del resto grazie a HDR e Dolby Vision il croma è sempre vivacissimo su abiti e ambientazioni, con una tavolozza che sa essere però anche splendidamente soffusa quando le circostanze lo richiedono.

Una scena movimentata di Lilo & Stitch

Il dettaglio si mantiene sempre su un livello eccellente sia sulla parte digitale che quella live action, ma da segnalare su tutto alcuni esterni che sono un vero e proprio spettacolo visivo, nei quali i granelli di sabbia sulla spiaggia, le gocce d'acqua o il fogliame della vegetazione sembrano letteralmente uscire dallo schermo. Il tutto con una sensazione di profondità davvero appagante che come detto rimane integro anche nei momenti più frenetici.

Audio spettacolare e coinvolgente tra effetti sonori e musica

Indubbiamente Lilo & Stitch è un film che anche sul piano sonoro presenta tantissimi spunti che lo rendono spettacolare e coinvolgente, con sequenze decisamente movimentate. Il tutto è già catturato in modo efficace dal Dolby Digital Plus 7.1 italiano: le frenetiche corse di Stitch, la sua fuga iniziale, i ricchi effetti ambientali e la trascinante musica hawaiana sono riprodotti con un'ampia partecipazione di tutti i diffusori, un forte sostegno dell'asse posteriore e puntuali ma mai invasivi interventi del sub.

Amy Hill e Courtney B. Vance in una scena di Lilo & Stitch

Inevitabilmente il Dolby Atmos inglese qualcosa in più lo offre, non solo in termini di potenza e precisione del microdettaglio sonoro, ma soprattutto in alcune sequenze particolari riesce a sfruttare anche la verticalità regalando indubbiamente una maggior immersione per lo spettatore. In questo contesto i dialoghi sono sempre chiari, puliti e mai sovrastati da effetti e musica.

Gli extra: oltre mezz'ora di contributi simpatici e divertenti

Anche acrobazie sul surf in Lilo & Stitch

Simpatici ma non molto abbondanti gli extra, che presentano mezz'ora abbondante di materiale. Il contributo principale è 'Ohana significa famiglia (16' e mezzo), che attraverso filmati e interviste racconta come un classico animato è diventato un film live-action. Si prosegue poi con Portare in vita (7') quasi un parallelo tra alcune scene del prodotto animato e questa nuova versione, quindi Papere (1' e mezzo) con alcuni errori sul set. Troviamo poi Scene con Stitch (6') con il simpatico alieno a commentare le sue sei sequenze preferite, quindi per chiudere 2 minuti di scene eliminate.