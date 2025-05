Thunderbolts*, clamoroso: svelato il contenuto della scena post-credits cancellata

Le scene post-credits sono da sempre uno dei marchi di fabbrica con cui un film dei Marvel Studios è riconoscibile a una prima visione, ma per Thunderbolts ne era inizialmente prevista un'altra che poi è stata cancellata.

Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo in quanto contiene pesanti SPOILER sulla conclusione del film della pellicola che ha visto protagonista questa stramba formazione di anti-eroi.

Thunderbolts si conclude con Valentina Allegra de Fontaine che presenta al mondo i Thunderbolts come i "New Avengers" del MCU. È un grande momento, che i Marvel Studios hanno sfruttato fin dall'uscita del film con una robusta campagna di marketing. Tuttavia, durante le proiezioni di prova, il regista Jake Schreier ha scoperto che la rivelazione, nella sua forma originale, non è andata come sperava.

La scena post-credits originale di Thunderbolts* non piaceva al pubblico

Thunderbolts*: Julia Louis-Dreyfus in una foto

"Quando stavamo girando il film... in pratica c'era lo stesso brano musicale, e io stavo montando", ha raccontato il regista a Collider. "Nella mia testa pensavo: 'Ok, lei farà l'annuncio. Yelena si avvicinerà e poi si spinge su un primo piano del suo volto sullo sfondo. Si parte con i titoli di coda. Lei li annuncerà [i Nuovi Vendicatori]. Tutti applaudiranno...'. E invece non è successo".

Thunderbolts*: Florence Pugh in una scena del film

Per questo motivo, il regista ha dovuto riconsiderare come gestire la rivelazione. Alla fine, ha esteso la sequenza finale e l'ha fatta continuare nei titoli di coda con una serie di titoli che mostravano la stampa e internet che discutevano sulla validità di questi "Versione B degli Avengers".

"Quello che abbiamo scoperto da queste discussioni è che è un po' come dire: 'Davvero? Siete sicuri?" ha osservato Schreier, rivelando i piani per una scena post-credits scartata. "E così ci è sembrato che non solo ci servisse di più, ma che avessimo una sequenza completamente diversa su cui stavamo lavorando".