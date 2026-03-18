Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3: Disney svela la data di uscita

Disney ha ufficializzato la data di uscita di due dei suoi sequel più attesi: Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3, infatti, verranno distribuiti entrambi nel 2028.

L'appuntamento per i fan è stato fissato rispettivamente al 26 maggio e al 16 giugno, lasciando quindi ai fan un'attesa di poco più di due anni.

Il ritorno del simpatico alieno

Le date annunciate dai vertici della Disney in occasione dell'arrivo di Josh D'Amaro con l'incarico di CEO erano già state 'prenotate', senza tuttavia rivelare i titoli a cui erano destinate.

Lilo & Stitch, di cui potete leggere la nostra recensione, si era rivelato un vero successo ai box office di tutto il mondo incassando in patria 423.7 milioni di dollari e 614.2 milioni in tutto il mondo.

Lilo & Stitch

Il film è stato diretto dal candidato all'Oscar Dean Fleischer Camp ed è interpretato da un cast che comprende Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, oltre a vedere il debutto di Maia Kealoha nel ruolo di Lilo.

Al centro della trama c'è quello che accade quando una ragazzina solitaria di nome Lilo adotta Stitch, un "cucciolo" alieno, Stitch aiuta Lilo a riparare la sua famiglia distrutta, ma non senza provocare esilaranti disastri nelle isole Hawai'i.

Il terzo capitolo delle avventure dei supereroi

Gli incredibili, invece, con i primi due film hanno superato quota 1.87 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo. Le avventure della super famiglia erano arrivate nei cinema nel 2004 e nel 2018 ottenendo in totale 1.87 miliardi di dollari a livello internazionale.

Alla regia sarà impegnato Peter Sohn, già autore di Elemental. Brad Bird firmerà la sceneggiatura e si occuperà della produzione.

Il film originaleracconta la storia di Bob e Helen Parr (che nella versione originale hanno la voce di Craig T. Nelson e Holly Hunter), ovvero i supereroi Mr. Incredible ed Elastigirl. I due coniugi nascondono i loro superpoteri nel tentativo di avere una vita tranquilla con i loro tre figli Violet (Sarah Vowell), Dashiell 'Dash' (Spencer Fox) e Jack Jack.

Samuel L. Jackson ha invece dato voce a Frozone/Lucius Best, grande amico dei protagonisti.

Gli spettatori non possono quindi far altro che prepararsi per il ritorno dei loro personaggi preferiti e, nell'attesa, scoprire i dettagli degli altri progetti della Disney che verranno distribuiti nei prossimi mesi.