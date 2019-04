Lilly e il vagabondo: primo sguardo alla versione live action del classico Disney

Disney ha rivelato un primo sguardo alla versione live-action di Lilli e il vagabondo, attualmente in preparazione.

Al momento sono in lavorazione numerosi remake live-action di classici, dopo il successo di pellicole come Alice in Wonderland, Maleficent e Cenerentola. La maggioranza di questi approderà nei cinema, ma c'è una importante eccezione. Si tratta di Lady and the Tramp, reboot live action del classico del 1955 Lilli e il vagabondo che debutterà sulla piattaforma streaming Disney+.

Dopo le incredibili immagini fotorealistiche svelate nel nuovo trailer de Il re Leone, versione realizzata in CGI diretta da Jon Favreau, il live-action Lady and the Tramp vedrà la presenza di veri cani ed esseri umani. Tessa Thompson e Justin Theroux doppieranno i due protagonisti pelosi sotto la direzione di Charlie Bean, che utilizzerà una sceneggiatura di Andrew Bujalski.

Nella preview di Disney+ fornita agli investitori, la prima immagine di Lady and the Tramp ci ha permesso di dare un primo sguardo ai due cani protagonisti.

Lady and the Tramp: la prima immagine del film live action

Lady and the Tramp sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 12 novembre 2019.

